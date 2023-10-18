انطلاق معرض التجارة بين البلدان الأفريقية 2023.. فرص استثمارية واعدة

دعا البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الشركات المصرية الساعية إلى اقتناص الفرص المواتية لنمو التجارة بين البلدان الأفريقية بموجب اتفاقية التجارة الحرة لحضور معرض التجارة بين البلدان الأفريقية IATF2023 المقرر إقامته بالقاهرة، مصر خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023، وذلك من خلال دعوة واضحة أطلقتها اليوم كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذية لبنك التجارة بين البلدان الأفريقية، بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وفي إطار كلمتها اليوم بمناسبة التدشين الإعلامي للمعرض IATF2023، قالت أواني: «معرض التجارة بين البلدان الأفريقية IATF2023 فعالية تستوجب حضور جميع المشاركين في التجارة والاستثمار في أفريقيا، وفقاً لما أكده العدد القياسي للدول التي سجلت بالفعل من أجل الحصول على أجنحة خاصة بها ويصل عددها إلى47 دولة، وكذلك المشاركين الذين سجلوا أسماءهم لحضور المعرض والقادمين من 110 دولة مختلفة، إنها حقاً فعالية عالمية تهتم في المقام الأول بالتجارة الأفريقية، والحقائق غنية عن البيان فيما يتعلق بأهمية حضور المعرض IATF2023 للشركات المصرية: حيث شهدت الدورتان السابقتان للمعرض في عامي 2018و2021 إبرام صفقات لصالح مصر بلغت في مجملها 4,1 مليار و6,13 مليار دولار أمريكي على التوالي».

فرص هائلة للشركات المصرية

كما أوضحت الفرص الهائلة للشركات المصرية في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجال الزراعة والتصنيع وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار والرعاية الصحية والمنسوجات والصناعات الإبداعية والسيارات وما إلى ذلك. حيث يحظى كل من قطاع السيارات والقطاع الإبداعي والقطاع الصناعي وشباب رواد الأعمال ضمن معرض التجارة بين البلدان الأفريقية IATF2023 بفعاليات مخصصة للمشاركة والتواصل، والتي تتضمن معرض سيارات أفريقيا وبرنامج أفريقيا الإبداعية CANEX ويوم الصناعة وبرنامج الاتحاد الأفريقي للشركات الناشئة للشباب.

من جانبها قالت مي عسل، رئيس مجلس إدارة هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية: «إن المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2023)، المقرر إقامته من 9 إلى 15 نوفمبر المقبل في مركز مصر الدولي للمعارض (EIEC) في القاهرة تحت شعار «ربط الأسواق الأفريقية»، مناسبة مهمة لنا، وبصفتي رئيس مجلس إدارة هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية ورئيس اللجنة التنفيذية الوطنية لمعرض التجارة الأفريقية داخل القارة 2023، يسعدني أن أكون جزءًا من هذا الحدث المرموق، الذي يوفر فرصة لا مثيل لها للمشترين والبائعين الأفارقة للالتقاء واستكشاف آفاق الأعمال وجذب المستثمرين والمنظمات التجارية من جميع أنحاء القارة.»

فرصة استثنائية

وأضافت: «أود أن أعرب عن خالص تقديري للدعم الثابت الذي تلقيناه من جميع شركائنا، بما في ذلك البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية وأتمنى النجاح لنا جميعا في تحقيق المزيد وتعزيز التعاون عبر القارة الأفريقية».

ومن جانبه، قال أيمن الزغبي، مدير تمويل التجارة والشركات بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: «يتعهد معرض IATF2023 بتحقيق التحول للعديد من الشركات المصرية، حيث يقدم فرصة استثنائية ومنبراً مواتياً لتعزيز الصادرات المصرية والروابط التجارية والعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وغيرها من الدول الأفريقية.»

يقدم برنامج المشترين فرصاً للتوفيق بين الشركات المصرية من ناحية والشركات النظيرة من شتى أنحاء القارة من ناحية أخرى. حيث برزت قدرة البرنامج على تحديد وجذب وتطوير قاعدة بيانات فعالة للمشترين المحتملين وربطهم بالبائعين المؤهلين.

وجدير بالذكر أن معرض التجارة بين البلدان الأفريقية في دورتيه السابقتين في عامي 2018 و2021، قد شهد إبرام عقود ضخمة شملت مصر، لاسيما ما تم إبرامه في مجال قطاع الهندسة والمشتريات والبناء. ومثال على ذلك مهمة إبداء المشورة المالية مع شركتي السويدي والمقاولين العرب بقيمة 3 مليار دولار أمريكي لمشروع سد تنزانيا الذي ينفذه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ليصبح أكبر مشروع على الإطلاق في مجال الهندسة والمشتريات والبناء حتى الآن. وشملت العقود الأخرى بناء الطرق ومصانع الكهرباء والفنادق والمجمعات الصناعية، على سبيل المثال وليس الحصر.

معرض IATF2023 هو الدورة الثالثة لهذا المعرض الهام من حيث التأثير والقوة، إذ أنه من المتوقع أن يجذب اهتمام أكثر من 35 ألف زائر في مجال التجارة وإعلاميين ووفود مشاركة، وأن يشهد الاتفاق على صفقات تجارية واستثمارية تصل إلى 43 مليار دولار أمريكي، حيث نتج عن المعرض في نسخته الاستهلالية المنعقدة في القاهرة في عام 2018 صفقات تجارية واستثمارية بلغت قيمتها 32 مليار دولار أمريكي، بينما أسفرت الدورة الثانية للمعرض والمقامة في ديربان بجنوب أفريقيا في عام 2021 عن إبرام عقود تخطت قيمتها 42 مليار دولار أمريكي.

كما تتيح الفعالية فرص لمواصلة الالتزامات والصفقات التجارية وعملية عقد الصفقات لما بعد إنتهاء المعرض الفعلي بمدة طويلة، وذلك من خلال منصة المعرض الافتراضي التي تربط البائعين والمشترين.

يقدم معرض IATF2023 فرصة مميزة للعارضين لتقديم السلع والخدمات، والتواصل من خلال التبادلات ما بين الشركات وبعضها B2B وما بين الشركات والحكومات B2G، والتواصل وإقامة علاقات تجارية وإبرام معاملات تجارية. كما تقدم الفعالية فرصة للوفود المشاركة للاستماع إلى الأفكار العملية من كوكبة من الخبراء بشأن مجموعة كبيرة من الموضوعات والفرص المطروحة في منتدى التجارة والاستثمار للمعرض IATF2023. كما يقدم المعرض حلقات تدريبية تشمل مجالات التصدير والمعايير والتسويق.

وإلى جانب الشركات والمشترين والبائعين والتجار والمستثمرين، يشمل الحضور في المعرض IATF2023 رواد الصناعة وكبار الوزراء، والمتخصصين في مجال تمويل التجارة والاستشارات، والمنظمات العاملة في مجال التجارة والصناعة، وكبار الموظفين التنفيذيين بالشركات والهيئات المتعددة الجنسيات، ورواد الأعمال في مجال الابتكار، والأوساط الأكاديمية، والمشترين والإعلاميين، وكلهم في مكان واحد.