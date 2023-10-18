«أوقاف دمياط» تطلق مسيرة حاشدة لتأييد تصريحات الرئيس الرافضة لتهجير الفلسطينيين

احتشد اليوم أئمة الأوقاف وشيوخ الأزهر الشريف بدمياط بحضور وكيل وزارة الأوقاف في ميدان الساعة للتعبير عن رأيهم بدعم تصريحات الرئيس خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، برفضه لتهجير فلسطيني غزة إلى سيناء، ولإعطاء رسالة هامة أن أئمة الأوقاف بدمياط داعمين للقضية الفلسطينية

شيوخ وأئمة دمياط ضد العدوان على غزة

كان أهالي محافظة دمياط تظاهروا ضد الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بوقف قتل الأطفال مع فتح الحدود، مؤكدين دعمهم لتصريحات الرئيس السيسي ورفضهم التام للانتهاكات التى تحدث للشعب الفلسطيني

وأكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أئمة أوقاف دمياط مع شيوخ الأزهر والشعب الدمياطي بمختلف أطيافه يقفون صفا واحدا في ميدان الساعة ليقولوا كلمتهم ويعبروا عن رأيهم الذي يؤيد ويؤكد ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي من دعم وتأييد للشعب الفلسطيني والرفض التام لفكرة تهجير الفلسطينيين سواء في مصر، أو في الأردن، والتأكيد على الشعب الفلسطيني سيظل في أرضه صامداً مع دعم للعرب.

في حين تعالت الهتافات «غزة يا رمز العزة، فلسطين عربية ويا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي اليوم الدين، وبالروح والدم نفديكي يا فلسطين ولا للتهجير، وانتهت الهتافات بتقطيع علم إسرائيل في الميادين اعتراضاً على ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين العزل».