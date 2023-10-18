وكيل «صحة القليوبية» يحيل 50 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

تفقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الوحدات التابعة لإدارة بنها، استهلها بالمرور على وحدة طب الأسرة بطحلة، وتحقق الجزار من الانضباط الإداري، حيث حول أكثر من 20 فردا من العاملين بالوحدة بمختلف التخصصات للتحقيق العاجل لتغيبهم عن العمل.

تطبيق معايير السلامة وصحة المريض

وتفقد «الجزار» جميع أقسام الوحدة وأكد على بعض النقاط في أثناء المرور أهمها:

- إعادة ترتيب غرفة الاستقبال والطوارئ طبقا لمعايير سلامة وصحة المريض.

- الاهتمام بنظافة الوحدة بالكامل.

- ترتيب مخزن الكهنة وتنظيفه.

- متابعة أعمال الصيانة بالوحدة.

- رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالوحدة.

- رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات الرئاسية.

وكلّف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية ببنها بضرورة إعادة توزيع القوي البشرية الزائدة داخل الوحدة لتحقيق الاستفادة القصوى من العنصر البشري، وأمر بمتابعة الانضباط الإداري داخل الوحدة بالتنسيق مع إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، كما أمر بتلافي جميع الملاحظات التي جرى رصدها خلال المرور بشكل عاجل.

جولة مفاجئة على وحدة طب الأسرة بـ«ميت العطار»

في سياق متصل، أجرى «الجزار» جولة مرورية مفاجئة على وحدة طب الأسرة بميت العطار حيث أوصى بضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات الرئاسية بالوحدة، كما تلاحظ تغيب أكثر من 30 فردا من العاملين بالوحدة عن العمل، وتمت إحالتهم للتحقيق العاجل.