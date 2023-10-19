ضبط 117 كيلوجرام لحوم ودواجن مجمدة فاسدة في قنا (صور)

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنّ مديرية الطب البيطري في قنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، واصلت حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك، وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذا؛ للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

لحوم ودواجن فاسدة

وأضاف الداودي، في بيان اليوم، أن الحملة التي شنّتها المديرية بمراكز قنا ودشنا ونجع حمادي، نجحت في تحرير 4 محاضر مخالفة، بإجمالي مضبوطة بلغت 117 كيلوجراما، منها 99 كيلوجرام دواجن فاسدة، و18 كيلوجرام لحوم مفرومة، وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا إحالة المخالفين إلى النيابة للتحقيق.

حملات تموينية بقنا

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، أنّ المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.