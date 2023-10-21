غلق 7 منشآت طبية خاصة في شبرا الخيمة بالقليوبية (صور)

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بقيادة الدكتور شعبان وردة مدير الإدارة، بعمل حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بحي شبرا شرق.

المرور على 9 مستشفيات خاصة

وأوضح بيان مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن الحملة مرت على 38 منشأة طبية خاصة، تضمنت 9 مستشفيات خاصة، و10 معامل خاصة، و5 مراكز خاصة للعلاج الطبيعي، و4 عيادات خاصة، و10 مراكز وعيادات تخصصية.

وأسفرت الحملة المرورية عن غلق وتشميع 7 منشآت تشميعاً فورياً واحترازياً، ورصد 14 منشأة خاصة تعمل بدون ترخيص، وجار استخراج قرار غلق إداري ورصد لـ7 منشآت خاصة بها مخالفات جسيمة وجاري استخراج قرار غلق إداري، وتسليم 16 إنذارا بتلافي السلبيات البسيطة والمرور على أحد المستشفيات الخاصة، والصادر لها قرار غلق منذ عام 2022 للتأكد من تنفيذ قرار الغلق، والتأكد من إنهاء النشاط بها.

الاستمرار في الحملات التفتيشية

وشارك في الحملة مساعدو مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية الأطباء رامي ابراهيم ومحمد صبحي وسمية محمد ومحمد مصطفى، بالتعاون مع فريق العلاج الحر بإدارة شبرا شرق الأطباء محمد صابر وأبو الحسن الشاذلي.