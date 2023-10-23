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وزير الأوقاف يوجه رسالة إلى حكام العالم: أوقفوا آلة الحرب والدمار في غزة

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
11:51 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

وجه وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى حكام العالم ومؤسساته الدولية، بشأن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي متواصل منذ نحو 17 يومًا.

ضرورة إغاثة المنكوبين

وطالب وزير الأوقاف في رسالته بضرورة إغاثة المنكوبين كونه أمرًا إنسانيًا عظيمًا، مضيفًا: «فلنعمل معا على وقف آلة الحرب والدمار وإحلال السلام العادل للجميع قبل فوات الأوان».

الالتفاف حول القيادة السياسية

وأشار «جمعة»، إلى أنّه يمكن للعمل الدبلوماسي الناجح الذي له قوة تحميه أن يجنب بلاده الحرب ويحقق لها ما لا تحققه الحرب، متابعًا: «يظل وقوف الشعوب خلف قيادتها في الأوقات الحاسمة نقطة الحسم مصر خلف رئيسها وتدعمه بقوة في الحفاظ على أمننا القومي».

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