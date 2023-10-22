وزير الأوقاف: الإنسانية الحقيقية لا تتجزأ ولا تقبل ازدواج المعايير

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإنسانية الحقيقية لا تتجزأ ولا تقبل ازدواج المعايير ولا الكيل بمائة كيل.

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «سنظل متمسكين بإنسانيتنا التي يوجبها علينا ديننا مدركين أن السلام الحقيقي هو السلام العادل الذي له قوة تحميه».

ودعا وزير الأوقاف الله قائلا: «اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك نؤمن بك ونتوكل عليك وفقنا إلى ما تحبه وترضاه واهدنا إلى سواء السبيل».