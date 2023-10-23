فرنسا تطالب بهدنة لوقف إطلاق النار بغزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، أن فرنسا طالبت بهدنة إنسانية قد تؤدى إلى توقف إطلاق النار في غزة.

قصف غزة مستمر في الساعات الماضية

وتواصل إسرائيل منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر، والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.