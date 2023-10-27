عبده مباشر: التقيت إبراهيم الرفاعي وكان قائدا للكتيبة 13

قال عبده مباشر المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر وعميد المحررين العسكريين، إنّه تحدث مع الشهيد إبراهيم الرفاعي في فترة حروب الاستنزاف، موضحًا: «الصاعقة عملت طابور سير من أنشاص لبورسعيد، ومشيت معاهم».

الشهيد إبراهيم الرفاعي قائد الكتيبة 13

وأضاف «مباشر»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «اكتشفوا أنني عندما أمشي مع كتيبة يصبح أداءها أفضل، وكان الشهيد إبراهيم الرفاعي قائد الكتيبة 13 وقال لي أريدك أن تنضم إلينا حتى أحصل على المركز الأول، فقلت له لك ذلك، واستطاع أن يحرز المركز الأول بالفعل».

الرفاعي نفذ عملية فدائية نموذجية في بورسعيد

إلى ذلك، أكد المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر وعميد المحررين العسكريين، أن الرفاعي نفذ عملية فدائية نموذجية في بورسعيد عام 1956، وذلك رقة مجموعة محدودة من الصاعقة، إذ هاجموا معسكر الدبابات الإنجليزي ودمروا عددا كبيرا من الدبابات وخرجوا من المعسكر واختفوا.

وواصل: «قبل الهجوم، حصلوا على وثائق مدنية بأنهم يعملون في وظائف مدنية وسجلوا نفسهم محجوزين في شرطة بورسعيد قبل تاريخ العملية بيومين، فخرجوا من العملية على قسم الشرطة».