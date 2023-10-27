أحداث عالمية.. إطلاق صاروخ فضائي روسي وتدريبات أمريكية كورية مشتركة

بعيدا عن الأحداث في الشرق الأوسط من استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في اليوم الـ21 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ردا على «طوفان الأقصى»، شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث بينها إطلاق وزارة الدفاع الروسية، صاروخ «سويوز 2.1 بي» يحمل عدد من الأقمار الصناعية الفضائية، والتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

إطلاق الصاروخ الروسي من قاعدة بليسيتسك الفضائية

أطلقت روسيا، اليوم الجمعة، صاروخ «سويوز 2.1 بي» الحامل لعدد من الأقمار الصناعية الفضائية، وفقا لما أعلنت هوزارة الدفاع الروسية، عبر «تليجرام».

وأوضحت الوزارة الروسية، أن القوات الجوية الفضائية أطلقت «سويوز 2.1 بي» الحاملة للأقمار الصناعية لصالح وزارة الدفاع الروسية من قاعدة بليسيتسك الفضائية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه من الضروري جذب المتخصصين الأجانب الموهوبين الذين تلقوا التعليم اللازم للعمل في قطاع الفضائي في بلاده، مضيفا أن الأمر يمكن أن يساهم في تطوير العلاقات مع الدول الأخرى في قطاع الفضاء.

وفي الولايات المتحدة، انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ولاية جو بايدن الفاشلة، وقال إن بلاده لا تستطيع تحمل إظهار ضعفها على المسرح العالمي، مضيفا في حديث لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إنه ليس لديه مشكلة مع الرئيس كفرد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مشاركة 5 آلاف و400 جندي كوري جنوبي وأمريكي في التدريبات

في كوريا الجنوبية، أعلن الجيش، إجراءه مع نظيره الأمريكي تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، لتعزيز قدرته على صد هجمات مفاجئة من كوريا الشمالية على غرار «طوفان الأقصى»، وقالت قيادة العمليات البرية في بيان، إن التدريبات إلى إزالة مصادر استفزازات المدفعية بعيدة المدى للعدو، فيما شارك 5 آلاف و400 جندي كوري جنوبي وأمريكي في التدريبات التي استمرت 3 أيام منذ الأربعاء الماضي.

وفي القارة الأوروبية، أظهر تقرير أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في وقت سابق، تزايد العنصرية ضد الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي في الاتحاد الأوروبي، موضحة في دراسة استقصائية للمهاجرين ذوي البشرة السمراء من الجيلين الأول والثاني في 13 دولة بالتكتل، أن حوالي ثلث نحو 6700 مشارك قالوا إنهم تعرضوا للتمييز العنصري على مدى العام الماضي بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية عن استطلاع سابق أجري قبل 6 سنوات.

وشهدت فرنسا ولوكسمبورج والبرتغال حالات أقل من العنصرية التي أبلغ عنها أصحاب البشرة السمراء مقارنة بالمسح السابق، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.