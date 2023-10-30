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استشاري طب وقائي: موسم الخريف فرصة لانتشار العدوى الفيروسية

كتب:

مريم جاد
05:26 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
استشارى الطب الوقائى والصحة العامة

استشارى الطب الوقائى والصحة العامة

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن العدوى الصحية تحدث نتيجة الفيروسات أو البكتيريا، ووجود بيئة نشطة تساعد على نشاط العدوى.

أنواع العدوى الفيروسية

وأضاف «حتة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «البيت» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «موسم الخريف يعتبر فرصة لانتشار العدوى الفيروسية منها الإنفلونزا وكورونا والحصبة والالتهاب الوعائي»، والتي يمكن أن تتحول إلى بكتيرية إذا أهملت.

وتابع: «لمنع العدوى يجب على الإنسان القيام بالعديد من الإجراءات ومنها؛ غسيل اليدين بشكل جيد، الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، المحافظة على الجهاز المناعي من خلال التغذية السليمة، ممارسة الرياضة لمدة 3 مرات أسبوعيا، شرب المياه كثيرا».

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