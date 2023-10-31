«الأرصاد»: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وجود فرص أمطار خفيفة ورعدية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوى، أنّه من المتوقع اليوم وجود فرص أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى، وخفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

شبورة مائية صباحا كثيفة

وأشارت إلى أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق، موضحة أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19.