انطلاق الورشة الثانية في الرسم المؤهلة لمسابقة «المواهب الذهبية»

أقامت مسابقة «المواهب الذهبية» لذوي الهمم الورشة الثانية للرسم المؤهلة للمسابقة، تحت عنوان «50 عاما على انتصار أكتوبر»، بقاعة ممر 35 بمتحف محمود خليل، وذلك احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

مسابقة المواهب الذهبية

المسابقة يجري تنظيمها بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبد الغنى، وتقام الورش بإشراف الفنان الدكتور شاكر الإدريسى مدير إدارة الورش المحلية والدولية بقطاع الفنون التشكيلية.

وعن الورشة الثانية للمسابقة، قالت الدكتورة هادية صابر نائب رئيس جمعية البلد اليوم ومنسق عام مسابقة المواهب الذهبية، في بيان صحفي إنه شارك فيها مجموعة من الفتيات المتميزات من مؤسسة التثقيف الفكري بحلوان، لافتة إلى أن الورشة الأولى لسلسلة ورش المسابقة انطلقت فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، بمتحف محمود خليل عقب جولة داخل المتحف.

وأشارت «صابر» إلى أن الورش تهدف إلى تنمية المواهب الفنية لذوى الهمم من خلال التعرف على الأعمال الفنية ومشاهدتها ثم التعبير عن مهاراتهم، موضحة أنه منذ انطلاق المسابقة في عام 2018، وهى تؤكد على الدور الهام والتأثير الفعال للفن على أصحاب الهمم، وهذا العام تم إضافة فن الرسم للمسابقة باعتباره مجال من مجالات الفن التى تعبر عن الذات خاصة مع أصحاب الهمم.