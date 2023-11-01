نقابات النقل البلجيكية ترفض التعامل مع شحنات أسلحة موجهة إلى إسرائيل

أكدت نقابات عمال النقل البلجيكية رفضها التام لتحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة المرسلة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستخدمها لقصف المدنيين لليوم الـ26 على التوالي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقف إطلاق النار

وطالبت نقابات عمال النقل ببلجيكا في بيان مشترك بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي تمارس ضد المدنيين في فلسطين.

وقال نص البيان المشترك: «بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في طريقها إلى منطقة الحرب، وتحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمداد الأنظمة التي تقتل الأبرياء».

رفض إرسال شحنات الأسلحة عبر المطارات البلجيكية

وطالب البيان، العاملين في مجال الخدمات اللوجستية إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى فلسطين-إسرائيل، أسوة بالاتفاقيات والقواعد القانونية الواضحة في بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ودعت النقابات العمالية إلى وقف فوري لإطلاق النار، مطالبة الحكومة البلجيكية بعدم إرسال شحنات من الأسلحة عبر المطارات البلجيكية.

وأكد البيان، أنهم كنقابات يقفون دائمًا مع أولئك الذين يناضلون من أجل السلام.

وامتنعت الحكومة البلجيكية عن التعليق عما إذا كان يتم شحن أسلحة إلى قوات الاحتلال.