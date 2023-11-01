معلومات عن قائد قوات المارينز الأمريكية بعد إصابته.. شارك في حرب الفلوجة بالعراق

أكد المكتب الإعلامي لقوات مشاة البحرية الأمريكية، إصابة قائد قوات المارينز إريك سميث ونقلة إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية مساء الأحد الماضي، وفق ما نقلن قناة «news.usni» الأمريكية.

إصابة قائد قوات المارينز بنوبة قلبية

ولم يعلن سلاح مشاة البحرية، أي تفاصيل عن إصابة قائد قوات المارينز الأمريكية إريك سميث سوي أنه نقل إلى المستشفى مصابًا بنوبة قلبية، ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات فيما تخص حالته الصحية حاليًا أو المدة المتوقع بقاؤه في المستشفى، مؤكدين أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحالة الصحية في وقت لاحق.

وهناك ضبابية في المشهد بعد إصابة قائد قوات المارينز، فبسبب فرض السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل حظر الترقيات العسكرية، فإنه لا يوجد مساعد مؤكد لقائد مشاة البحرية الأمريكية، لكن حاليًا يشغل الجنرال كارستن هيكل نائب القائد للتطوير القتالي والتكامل منصب القائم بأعمال قائد سلاح مشاة البحرية كجنرال برتبة 3 نجوم، وفق الصحيفة الأمريكية.

ماذا نعرف عن الجنرال إريك سميث؟

الجنرال إريك سميث تم تكليفه كملازم ثاني في سلاح مشاة البحرية عام 1987 من خلال برنامج فيلق تدريب ضباط، وكان عضوًا في متطوعي روس وقائد فرقة A and M الاحتياط البحري الأمريكي.

وخلال الفترة ما بين عامي 2003 وحتى 2006، خدم سميث في القسم البحري الأول كمسؤول عمليات القسم، وعمل كقائد الكتيبة الأولى، وانتقلت خدمة سميث إلى العراق، حيث شارك في العديد من العمليات هناك بما في ذلك حرب الفلوجة في عام 2004 والرمادي في عام 2005، والتي تم استخدام أسلحة محرمة دولية وقتها.

كما خدم أيضًا في الفرقة البحرية الثانية كمساعد رئيس الأركان والضابط القائد للفوج البحري الثامن، الذي تم نشره في أفغانستان وشارك في عملية الحرية الدائمة، ومن يوليو إلى نوفمبر 2015، تولى قيادة القيادة الجنوبية لقوات مشاة البحرية في ميامي، فلوريدا.

وكان أول قائد مخصص لقوات مشاة البحرية الجنوبية في مقرها الرئيسي في ميامي، ثم نُقل إلى البنتاغون ليعمل كمساعد عسكري كبير لوزير الدفاع، حتى تم ترقيته في يوليو الماضي ليصبح قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية.