الأزهر ينظم ندوة عن الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي

شارك الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، بالأزهر والشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، في ندوة الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي»، التي أقيمت اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

تفاصيل ندوة الأزهر

جاء ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك نيابة عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ينيب ممثليه لحضور فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني.

الصمود الفلسطيني في وجه البطش

ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة.

من الجدير بالذكر أن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يقوم حالياً برئاسة قافلة من قطاع المعاهد الأزهرية للمرور على معاهد منطقة البحر الأحمر الأزهرية.