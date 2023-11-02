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ضبط سائق ميكروباص صدم سيدة في القاهرة

كتب:

محمد بركات
06:31 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
ضبط المتهم- تعبيرية

ضبط المتهم- تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم ) مصابة باضطراب في درجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

سائق ميكروباص يصدم سيدة

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص اصطدمت بها حال عبورها الطريق ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة بدائرة القسم.

ضبط السائق

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خوفاً من المساءلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات