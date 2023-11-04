أستاذ علوم سياسية: مصر ركيزة أساسية في حل الصراع بفلسطين

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن مصر تعتبر ركيزة أساسية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، كما أنها من أولى الدول التي دافعت عن الشعب الفلسطيني، إذ تعد هي حلقة الوصل بين العالم وفلسطين، فهي معبر للمساعدات المقدمة لهم من خلال الحدود المشتركة.

«الريس»: مصر كلمة السر لحل الأزمة في غزة

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشاركة مصر في مؤتمر وزراء خارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، عنصرا أساسيا إذ تعد هي كلمة السر لحل الأزمة المتصاعدة في غزة.

وأشار إلى أن مصر تعد ركيزة أساسية في تهدئة الأوضاع في فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار، بالإضافة لدورها المحوري في إدخال المساعدات المقدمة للعالم للشعب الفلسطيني.

مطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية العرب الخمس مع وزير الخارجية الأمريكي، الاستياء العربي من الوضع في فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع وخاصة الوقود.