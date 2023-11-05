العميد محمد فكري: «الحفر البرميلية» ابتكار مصري في حرب الاستنزاف

قال العميد أركان حرب محمد فكري وأحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنهم أثناء مرحلة العبور الفردي لقناة السويس في عام 1969 ابتكروا الحفرة البرميلية.

الحفرة البرميلية تحمي المجند

وأضاف في حوراه لبرنامج الشاهد على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: لكل جندي وضابط حفرة برميلية ينفذها بنفسه وينزل داخلها بحيث تكون على مقاسه تمامًا.

وتابع: لو فيه قنبلة نزلت من الطيران تنتشر الشظايا فوق سطح الأرض وهو الجندي تحت الأرض إلا لو سقطت عليه مباشرة وهذا لم يحدث الحمدلله.

وتابع أن التدريبات قبل حرب أكتوبر كانت تستمر أياما وليالي وكانت تتم عبر قوارب خشبية تسمى «ن- د 5، و ن- د 10»، مؤكدًا أن العبور كان كالهجوم.

التدريبات كانت أشق من العمليات

وأضاف أنهم كانوا يطورون أعمال القتال وكانت تصل إلى 100 كيلو في الصحراء وتأخذ أيام طويلة من التدريب، مؤكدًا أن التدريبات كانت أشق من العمليات في حرب أكتوبر 1973 لأنهم تدربوا على كل شيء وروحهم كانت عالية جدا من استشهد استشهد ومن عاش عاش لم يفكروا في الأمر.

وتحدث عن مشكلة تعرض لها في موقع حوض الضرس قائلًا: كنا في ملجأ عمليات تحت الأرض، وكنا نتدرب خارج الملجأ وفوجئنا بالطيران نسمع صوته من بعيد.

وأضاف: بدأوا يصوروا تجمعنا والطيران اكتشفنا وضربوا ضربًا متواصلًا لمدة من 3 ساعات صواريخ وقنابل.. الملجأ سقط علينا نتيجة القذائف وكنا مجموعة كبيرة لكن ربنا ستر وكانت كل القذائف حول الملجأ.