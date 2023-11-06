وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد ترسا الجديد بالقليوبية غدا

يجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان والمهندس رافت هندى والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية زيارة لمحافظة القليوبية غدا الثلاثاء يجرى خلالها جولة فى مدن شبين القناطر وطوخ وبنها لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات القومية الكبرى .

جولة وزير الاتصالات فى محافظة القليوبية

قال النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان فى تصريحات اعلامية لوسائل الإعلام اليوم ان جولة وزير الاتصالات فى محافظة القليوبية ستبدأ من مدينة شبين القناطر حيث يتفقد الوزير ومرافقوه مشروعات حياة كريمة فى قريتى طحانوب وكفر شبين ثم يتوجة الى مدينة طوخ حيث يتفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية وبعد ذلك يتوجة الى قرية ترسا بطوخ ايضا لافتتاح مكتب بريد ترسا الجديد والذى تم انشاءه مؤخرا على مساحة 130 متر الفئة الاولى بتكلفة 8 ملايين جنيه ويقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى والخدمات البريدية بكافة انواعها من ايداع وسحب وصرف معاشات كما تم تزويد المكتب الجديد ايضا بماكينات " A T M " لصرف المعاشات ايضا .

إفتتاح مكتب بريد بنها الجديد

بعد ذلك يتوجة وزير الاتصالات ومرافقوه الى مدينة بنها لافتتاح مكتب بريد بنها الجديد ثم يتفقد مركز خدمة عملاء ومبيعات سنترال بنها 2 ويتفقد مدرسة التربية الفكرية ببنها فى منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين كما يتفقد الوزير مركز ابداع مصر الرقمية ووحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها