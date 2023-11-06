طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة كثيفة وأمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة محذرة من انتشار شبورة مائية كثيفة في الصباح على بعض الطرقات الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وتستمر طوال الأسبوع بدءا من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد أنه تتعرض حلايب وشلاتين غدا لتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، وقد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، قد تمتد خفيفة ورعدية في مناطق من أقصى جنوب الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصادالجوية أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ويكون مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتة إلى أنه في المساء، تسود أجواء لطيفة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره، خاصة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 7 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 8-11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 6 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.