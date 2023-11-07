تشكيل لجنة لإحكام الرقابة على النفايات الطبية في القليوبية

قررت مديرية الصحة بالقليوبية تشكيل لجنة خماسية لإحكام الرقابة على المخلفات الناتجة من المنشآت الطبية الخاصة طبقًا لقدراتها، ونسبة إشغالها ونوعية كل مستشفى، ما يمنع أي تسريب للنفايات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة، بحضور الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة غادة حجازي مدير وحدة النفايات بالمديرية، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة وفريقه المعاون، والدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عثمان مدير إدارة صحة البيئة، إلى جانب مديري الشركات العاملة بنقل المخلفات الطبية الخطرة، ومسؤولي النفايات في الإدارات الصحية.

التعاون المثمر والبناء لصالح المنظومة الصحية

واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، معربا عن خالص امتنانه وتقديره للدكتور مدير إدارة المخلفات الصلبة بديوان المحافظة على التعاون المثمر.

تشكيل لجنة خماسية مكونة من مدير وحدة النفايات

وأثناء الاجتماع تناول وكيل الوزارة عدة نقاط للنقاش أهمها

- تشكيل لجنة خماسية مكونة من مدير وحدة النفايات بالمديرية.

- التأكيد على ضرورة تفعيل اللجان المجمعة التفتيشية للمرور على المنشآت الخاصة لمراقبة عملية تسليم المخلفات الطبية الخطرة على مدار شهر نوفمبر لمطابقة القيم التقديرية للمخلفات الناتجة.

- التنسيق بين مسؤولي النفايات الطبية الخطرة في الإدارات الصحية، وبين مسئولي المخلفات الصلبة بمجالس المدن بنطاق المحافظة.

وعلى هامش الاجتماع استمع وكيل الوزارة إلي المعوقات التي تواجه الشركات المرخصة من قبل وزارة الصحة والسكان، والمنوطة بنقل النفايات الخطر ؛ في تطبيق منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الصحية، لضمان عدم تسريب النفايات الطبية والاضرار بالبيئة وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في تفعيل الدور الرقابي والمجمعتمي بين أطراف المنظومة ودمجهم كفريق عمل واحد تحت مظلة واحدة هدفها صحة المواطن بالمحافظة.