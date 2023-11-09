شروط الترشح لبرلمان طلائع مصر التابع لـ«الشباب والرياضة».. رابط التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق الإدارة المركزية للتعليم المدني، شروط ومعايير الترشح في برلمان طلائع مصر في ثوبه الجديد إلكترونيا لعام 2024، تحت شعار «علم.. إبداع.. قيادة.. مسؤولية»، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

شروط الترشح لبرلمان طلائع مصر

وحددت وزارة الشباب والرياضة شروط الترشح لبرلمان طلائع مصر النحو التالي:

- أن يكون المشارك مواطنا مصريًا.

- أن يتراوح عمره بين 10 و18 عاماً يوم إغلاق استمارة المشاركة.

- إتاحة التسجيل الإلكتروني خلال الفترة من 9 نوفمبر الجاري حتى 10 ديسمبر المُقبل من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أن برلمان طلائع مصر يقام بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية والأندية الرياضية، على أن يكون نادي واحد فقط بكل محافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

هدف برنامج طلائع مصر

ويعد برلمان الطلائع خطوة مهمة لتعزيز مكانة النشئ في المجتمع، حيث يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار، وليكونوا جزءًا نشطًا من مجتمعهم ولتطوير مهاراتهم القيادية، ويأتي هذا تتويجًا لرؤية رئيس الجمهورية وتوجيهاته الدائمة نحو استشراف المستقبل والتخطيط له بشكل مدروس، وتشجيع الأبناء على الإبداع وطرح المبادرات والإسهام في تطور الدولة وتقدمها، وإعداد جيل واع.

ويهدف برلمان الطلائع إلي توعية النشء بآليات العمل البرلماني وتدريبهم علي قواعد الممارسة الديمقراطية والحوار الإيجابي البناء، والتفاعل مع الرأي والرأي الآخر وقبول الإختلاف والتنوع في إطار ديمقراطي، وورسالة إلى أولياء الأمور للحرص على إعداد جيل قادرا على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة، وتنمية وعيه السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء.