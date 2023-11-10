الاحتلال يواصل انتهاكاته ضد الأقصى.. ومستوطنون يعتدون على مزارعين بالخليل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عملية «السيوف الحديدية» التي شنتها ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وما نجم عنها من تداعيات طالت الضفة الغربية المحتلة، إذ مُنِع الفلسطينيون من الوصول للمسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، للجمعة الخامسة على التوالي.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق الرصاص المعدني والغاز السام المسيل للدموع، ظهر اليوم الجمعة، على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد منعهم للجمعة الخامسة على التوالي، من الوصول للمسجد الأقصى لأداء الصلاة، كم لاحق جنود الاحتلال المصلين واعتدت على عدد منهم بالضرب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» نقلا عن شهود عيان

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين الى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، فيما أدى 4 آلاف مواطن مقدسي فقط، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما منع جنود الاحتلال الإسرائيلي، سيارة إسعاف تحمل جثمان الشهيد ليث نصاصرة من المرور عبر حاجز بيت فوريك شرق نابلس، تمهيدا لتشييعه. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شيع الفلسطينيون، في بيت لحم، جثمان الشهيد الطفل محمد علي عزية «17 عاما» إلى مثواه الأخير، في مقبرة مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وفي إطار الاعتداءات المستمرة من جانب المستوطنين، بحق الفلسطينيين، اعتدى مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون بمسافر يطا جنوب الخليل وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، كما منع المستوطنون، الفلسطينيون، من الوصول الى أراضيهم في قرية التوانة بمسافر يطا، واستولوا على العلم الفلسطيني من مدرسة الفخيت بالمسافر.

مسيرات حاشدة في طولكرم دعما لغزة

وشارك فلسطينيون، في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، بمسيرة حاشدة تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، نصرة ودعما لصمود قطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم عليه، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، ورددوا التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بمجازر الاحتلال في القطاع.

وفي قطاع غزة، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ وفلسطينيون اليوم الجمعة، جثامين عشرات الشهداء من داخل مدرسة البراق شمال مدينة غزة، بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة، فيما قالت وكالة «وفا» الفلسطينية، إن أكثر من 50 شهيدا، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار السن، انتشلوا من داخل المدرسة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في وقت سابق، أن مستشفى الشفاء أكبر مستشفى في قطاع تعرض للقصف، مشيرة على لسان المتحدثة باسمها مارجريت هاريس، إلى أن 20 مستشفى في غزة أصبحت الآن خارج الخدمة.

وأضافت هاريس، نقلا عن زملائها على الأرض أن هناك عنفا شديدا في الموقع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سياسيا، أوفدت السفارة الفلسطينية في القاهرة، لجنة إلى العريش ومعبر رفح لمتابعة شؤون دخول الجرحى المصابين والمرضى، برعاية شاملة من وزارة الصحة والقيادة المصرية، وفقا لبيان السفارة. وفي العاصمة العراقية «بغداد»، انطلقت أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية، بمشاركة فلسطين، لمناقشة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة وسبل التحرك الجماعي الدولي لإيقافه.

مجلس الأمن يناقش في جلسة علنية العدوان على غزة

وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، يناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة علنية، العدوان على قطاع غزة، ضمن «الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين»، فيما دعت باكستان، المجلس، إلى اتخاذ إجراءات فعلية وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي، عربة في بيان، للمتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، عن قلق «إسلام آباد»، المتزايد بسبب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، وفرض الحصار على غزة ومنع الغذاء والمساعدات الطبية عنهم.

وفي صربيا، خرجت مظاهرات حاشدة بمشاركة أبناء الجاليات العربية والأجنبية، في العاصمة بلجراد، ومدن أخرى، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ودعما لحقه في العيش بسلام في دولة مستقلة، فيما يشهد غدا السبت، إزاحة الستار عن صورة جدارية كبيرة للشهيد ياسر عرفات في العاصمة، تخليدا لذكرى استشهاده، ودعما للشعب الفلسطيني.