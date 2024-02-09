أسعار سخانات الغاز في شتاء 2024.. اعرف مميزاته وعيوبه وكيفية التركيب

مع قرب قدوم فصل الشتاء يقبل الكثيرون من المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية التي يكثر استخدامها في هذه التوقيت من العام من أهم سخانات المياه، وقبل شراء أي سلعة يهتم المواطنون بمعرفة متوسط الأسعار لاختيار المناسب لهم، لذا نستعرض أسعار سخانات الغاز.

أسعار سخانات الغاز

ووفقا للأسعار المعلنة في الأسواق ومحلات الأجهزة الكهربائية، جاءت أسعار سخانات الغاز على النحو التالي:

- سخان غاز 6 لترات، بسعر 3899 جنيها.

- سخان غاز 10 لترات، بسعر 6470 جنيها.

- سخان غاز 6 لترات، ديجيتال بسعر 2500 جنيه.

- سخان غاز زانوسي ديجيتال 6 لترات بسعر 3799 جنيها.

- سخان غاز ميديا، 10 لترات بسعر 3999 جنيها.

- سخان غاز زانوسي، 10 لترات بسعر 5075 جنيها.

- سخان غاز أي هيت يونيون أير 6 لترات، ديجيتال بسعر 2500 جنيه.

- سخان غاز ميديا، 10 لترات، بسعر 3999 جنيها.

- سخان غاز زانوسي ديجيتال 6 لترات، بسعر 3799 جنيها.

أسعار سخانات الكهرباء

- سخان كهرباء جلاكسيا 60 لترًا بسعر 2750 جنيها.

- سخان كهرباء فريش 50 لترًا بسعر ‎2380‏ جنيها.

- سخان كهرباء فينوس سعة 50 لترًا، بسعر ‎2499‏ جنيها.

- سخان كهرباء 60 لترًا تورنيدو، بسعر ‎5399‏ جنيها.

- سخان كهرباء فريش 40 لترًا، بسعر ‎2199‏ جنيها.

- سخان كهرباء 50 لترًا من يونيون إير، بسعر ‎ 2270جنيها.

- سخان كهرباء فريش، 80 لترًا بسعر ‏2899 جنيها.

- سخان كهرباء ريلاكس من فريش، 30 لترًا بسعر ‏2175 جنيها.

- سخان كهرباء ميكانيكي سعة 40 لترًا بسعر ‏2999 جنيها.

- سخان كهرباء مارينا من فريش 80 لترًا بسعر ‏3426 جنيها.

- سخان أوليمبيك إلكتريك، 80 لترًا بسعر ‎4375 جنيها.‏

- سخان كهرباء ريلاكس فريش، 50 لترًا بسعر 2580 جنيها.

مميزات سخانات الغاز

وتعمل سخانات الغاز باستخدام الغاز الطبيعي أو البروبان لتسخين الماء، ويوجد نوعان رئيسيان من سخانات الغاز، إحداها ذات المدخنة وتطلق الدخان إلى الغلاف الجوي من خلال مدخنة، والثانية دون مدخنة وتستخدم تقنية الاحتراق النظيف لتقليل كمية الدخان التي يتم إطلاقها.

وتتميز سخانات الغاز بالعديد من المزايا، التالية:

- أكثر فعالية من حيث التكلفة من سخانات الكهرباء في معظم المناطق، وذلك لأن الغاز الطبيعي أرخص من الكهرباء

- يمكن لسخانات الغاز تسخين الماء بشكل أسرع من سخانات الكهرباء.

- سهولة التركيب حيث يمكن تركيب سخانات الغاز بسهولة بواسطة شخص مؤهل.

عيوب سخانات الغاز

لكنها رغم ذلك تنطوي على عدة عيوب ومنها:

- تتسبب سخانات الغاز في نشوب حرائق إذا لم يتم صيانتها بشكل صحيح.

- تطلق سخانات الغاز بعض انبعاثات الهواء الملوثة، مثل أكاسيد النيتروجين.

- لكن سخانات الغاز تعد سخانات الغاز خيارًا جيدًا لمنزلك إذا كنت تبحث عن سخان مياه فعال من حيث التكلفة وسريع التسخين، من المهم أن تدرك المخاطر المحتملة قبل اتخاذ قرار الشراء.

عيوب سخانات الكهرباء

- يستهلك سخان الكهرباء كمية كبيرة من الكهرباء.

- كلما زاد سعة التخزين كلما زاد استهلاك الكهرباء.

- السخان الكهربائي له سعة محددة، حيث إنّ جسم السخان نفسه عبارة عن حاوية أو خزان يتم تعبئتها بالماء ومن ثم يتم تسخين هذا الماء.

نصائح لاختيار سخانات الغاز

- حدد احتياجاتك وعدد مرات استخدامك للماء الساخن.

- اقرأ مراجعات سخانات الغاز قبل اتخاذ قرار الشراء.

- قارن الأسعار من عدة بائعين قبل الشراء.

- عند تركيب سخان غاز من المهم أن يتم ذلك بواسطة شخص مؤهل.

- يمكن أن تتسبب سخانات الغاز في نشوب حرائق إذا لم يتم صيانتها بشكل صحيحن وفقا لجهز مرفق تنظيم الكهرباء.

الصيانة الدورية لسخانات الغاز

ومن المهم إجراء الصيانة الدورية لسخانات الغاز للحفاظ على سلامتها وكفاءتها، وتنظيف المبادل الحراري في سخان الغاز كل عام على الأقل، لإزالة الترسبات التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الكفاءة وزيادة خطر الحرائق، كما يجب فحص جميع التوصيلات والأسلاك لضمان سلامتها.