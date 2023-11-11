«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة وتوقعات بسقوط أمطار تصل إلى رعدية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم السبت مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوى، أنّه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على شمال الصعيد والصحراء الغربية.

شبورة مائية ودرجات حرارة

وأشارت إلى أن اليوم شهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، ونشاط رياح مصاحبة للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق، موضحة أن درجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18.