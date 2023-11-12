تطوير 1137 طريقا و7 مناطق عشوائية بالغربية في الـ9 سنوات الماضية

كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن أعمال التطوير التي شهدها قطاعي الطرق والكباري والإسكان، خلال الـ9 سنوات الماضية، في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصب رئيس الجمهورية، وما حققه من طفرة خدمات يستفيد منها المواطنين.

وأشار خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والانجاز» الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بجامعة طنطا، إلى أن الغربية بها 1137 طريقا، وخلال الـ9 سنوات الماضية، شهدت أعمال تطوير ورصف إلى جانب إنشاء 4 محاور مرورية جديدة.

مشروعات رصف الطرق

ولفت إلى 27 مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية بين مدن المحافظة، و399 مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسة بالمدن، و626 مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية بين القرى، و81 مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية داخل القرى بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالي مسافات الطرق داخل المحافظة تبلغ 1741,698 كم، وما تم رصفه قبل 2014 بلغ 181,812 كم، وخلال الـ9 سنوات الماضية تم رصف 352,129كم، والطرق المستهدف رصفها خلال الفترة المقبلة تبلغ 1207,748 كم بنسبه 69.4%، ومشروعات الرصف بالمحافظة من 2014 شملت إنشاء 4 محاور مرورية جديده حول المدن الكبرى.

21 مشروع كباري بتكلفة 55 مليون جنيه

وفي قطاع الكباري، يوجد 21 مشروع بتكلفه 55 مليون جنيه ومعظمها في حياة كريمة، وفي السكة الحديد 90 مشروعا، بتكلفة 2 مليار جنيه، عبارة عن تطوير المزلقانات والمحطات والتي تبلغ عددها داخل المحافظة 73 محطة، وتم تطوير 16 محطة منها خلال الـ9 سنوات الماضية و86 مزلقانا.

قطاع الإسكان

وفي مشروعات قطاع الإسكان، أكد محافظ الغربية، أنه رغم أن المحافظة تعاني من عدم وجود الأراضي، غير أن هناك العديد من مشروعات الإسكان التي أنشأت خلال الفترة الماضية، حيث تم إنشاء 17 مشروعا بتكلفة 1.9 مليار جنيه مقارنةً بـ15 مشروعا من 2004 الى 2014 والميزة أن المشروعات متنوعة وذات فئات مختلفة (إسكان استثماري، اجتماعي، إسكان بديل للعشوائيات، إسكان للمناطق غير المخططة والعشوائية، عمارات سكن كريم) وأيضا تطوير 7 مناطق غير مخططة، منها 5 في طنطا و 2 في المحلة بتكلفة 411 مليار جنيه.