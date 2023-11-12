مساعد الأمين العام للدعوة بالأزهر: دعاة الحضارة يمارسون أعمالا ضد الإنسانية

شارك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية اللغة العربية بأسيوط، والذي يعقد تحت عنوان: «إسهامات ذوي الهمم في بناء الحضارة الإنسانية قديمًا وحديثًا».

هناك مجتمعات لم تُساعد ذوي الهمم

خلال المؤتمر أكد محمود الهواري مساعد الأمين العام للدعوة والإعلام الديني، أن الصهاينة ظنوا أنهم أمة متميزة، وأن ما يجري في عروقهم يغاير ما يجري في عروق الناس، ولعل هذا الإحساس بالتميز قد نقده ونقضه القرآن، كما أن المجتمعات على درجات في التعامل مع ذوي الهمم، فمجتمعات لم تعتن بهم ولم تقدم لهم يد العون، ومجتمعات أخرى ساعدتهم وعملت على حمايتهم، وساوتهم بغيرهم، فكلما كانت المجتمعات أكثر رعاية للمحتاجين من ذوي الهمم أو المحتاجين عموما كانت أليق بوصف الإنسانية والتحضر.

وتابع: «هناك دول يشار إليها بالتقدم والحضارة، وفي تاريخها من الممارسات ما يخجل الإنسان من ذكره؛ فقد عانى ذوي الهمم من إهمال واضطهاد صارخ، بل كانت بعض المجتمعات تقضي وتحكم بإهمالهم ووصل الأمر إلى إعدامهم».

وأضاف: عامل الإسلام الأصحاء بمنطق المساواة، وعامل المرضى الضعفاء بمنطق المواساة، فكانت المساواة والمواساة للناس جميعا.