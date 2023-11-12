أستاذ اقتصاديات الصحة: السلاح البيولوجي أرخص أنواع أسلحة الدمار الشامل

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة، وعلم انتشار الأوبئة، إنه بعد الحرب العالمية الثانية، جرى انتشار موجة من الأوبئة، وظهور الطاعون، مشيرا إلى أن ذلك كان له تأثير كبير على أوروبا واقتصادها، مشددًا على أن السلاح البيولوجي، أرخص أنواع أسلحة الدمار الشامل للحروب في التاريخ، وهو مدمر للأجيال.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن اليابان استخدمت الحرب البيولوجية لأول مرة، في الحرب العالمية الثانية ضد الصين، مبينا أن تلك الحرب موثقة، وتصنف كأكبر استخدام للأسلحة البيولوجية.

وفيات فيروس نيباه 75%

وتحدث عن الوباء المهدد للبشرية، موضحا أن هناك عالم تحدث لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن هذا الوباء، متسائلا: «ماذا لو اجتمع عدة فيروسات من عائلة واحدة مثلا نيباه والحصبة؟!»، مشيرا إلى أن فيروس نيباه وفياته أعلى، وتصل لنسبة 75% وانتشاره أقل، والعكس الحصبة.

خطورة الأسلحة البيولوجية والجمع بين نيباه والحصبة

ولفت «عنان»، إلى أن العالم أكد أن لو اجتمع فيروس نيباه والحصبة مع بعضهما البعض سينتج وباء شديد الخطورة.