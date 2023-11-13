كيف سيواجه نازحو غزة فصل الشتاء؟.. أطباء يحذرون من أوبئة خطيرة

كيف سيكون وضع غزة في فصل الشتاء؟ سؤال تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، البطاطين وكل وسائل التدفئة باتت مستقرة تحت ركام المنازل التي هُدمت رأسًا على عقب، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل المنظومة الصحية التي دائمًا ما تقف خط الدفاع الأول تجاه أي أمراض أو فيروسات قد تنتشر في هذا الفصل، انهارت جراء نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، حسبما أفاد به مسؤوليها، بعد أنّ طالتها يد العدوان الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

القطاع الصحي في غزة

القطاع الصحي في غزة، يمر بمشكلات عدة، وصفتها وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بأنها كارثية، وفق تقاريرها اليومية، وهو الأمر الذي اتفق عليه حتى المسؤولون الدوليون وآخرهم مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي بغزة.

وحذر الدكتور السعيد عبدالهادي، أستاذ الطب بجامعة المنصورة، من وضع كارثي في فصل الشتاء يحل على قطاع غزة، قائلًا: «الوضع سيكون مأساويًا إنسانيًا ونفسيًا جراء نقص الماء والغذاء والدواء، ما يؤدي إلى أمراض عديدة».

أمراض مُتوقع تفشيها

أمراض مُتوقع تفشيها في قطاع غزة في فصل الشتاء، جراء الوضع الكارثي، حسب ما رواه أستاذ الطب لـ«الوطن»، منها أمراض الجهاز الهضمي مثل التيفوئيد والدوسنتاريا، وأمراض الجلد مثل الجرب والتينيا، وأمراض الدم مثل الأنيميا وضعف المناعة وتكرار الإلتهابات، وأمراض الكلى بسبب شرب ماء غير مُحلى، وأمراض الجهاز التنفسي بسبب التلوث البيئي وغبار المنازل المهدمة والتكدس، موضحًا أنّ الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، هي كبار السن وذوي الأمراض المزمنة خاصة مرضى نقص المناعة.

الدكتورة ابتسام حماد، أستاذ الصحة العامة بجامعة المنيا، وصفت الوضع في قطاع غزة في فصل الشتاء، بأنه سيكون كارثيًا، مُفسرة ذلك، بسبب انتشار الجوع والعطش والتشرد، ونزوح عشرات الآلاف إلى المدارس ووجودهم في أماكن مفتوحة، فضلًا عن تهدم البُنى التحتية بشكل غير مسبوق، مؤكدة لـ«الوطن»، أنّ هذا يؤدي إلى انتشار الأوبئة بشكل كبير.

سقوط الشهداء والمصابين

مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أدلى بتصريحات مهمة كشفت الوضع المأساوي في قطاع غزة، حسبما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية، إذ أكد أنّ القصف الإسرائيلي متواصل على المستشفيات والمدنين بقطاع غزة، وطواقم الهلال لم تستطع الوصول إلى مواقع سقوط الشهداء والمصابين، كما أنّ الطواقم الطبية في المستشفيات تواجه قصفا مستمرا، وتعاني مستشفيات غزة نقصًا في الوقود والإمدادات الطبية.