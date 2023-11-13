«الأوقاف»: انطلاق المكون اللغوي للدورة المتكاملة للأئمة الأحد المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية، انطلاق المكون اللغوي ومكون اللغة الإنجليزية للدورة المتكاملة، الدفعة السابعة، بأكاديمية الأوقاف الدولية يوم الأحد المقثبل.

انطلاق المكون اللغوي ومكون اللغة الإنجليزية

وجاء ذلك في إطار دور أكاديمية الأوقاف الدولية في التدريب والتأهيل المستمر، تنطلق فعاليات المكون اللغوي، ومكون اللغة الإنجليزية الدورة المتكاملة، الدفعة السابعة، لعدد 88 إمامًا وواعظة .

تفاصيل دورة الأكاديمية

وتنطلق الأكاديمية يوم الأحد، ويحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة والعلماء.علمًا بأن انعقاد امتحان المكون الثقافي سيعقد يوم السبت، وتستقبل الأكاديمية المتدربين والمتدربات مساء الجمعة.

وكشفت وزارة الأوقاف حجم إنجازاتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات، هو إحكام السيطرة على المساجد، وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها وتحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، بزيادات غير مسبوقة تتراوح بين 5833 و7257 جنيهًا.