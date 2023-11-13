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مراسل إكسترا نيوز: توجد زيادة في معدلات دخول المساعدات لغزة

كتب:

محمد عزالدين
05:46 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
عوض الغنام

عوض الغنام

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن هناك ازديادا في معدلات دخول المساعدات والمواد الغذائية لقطاع غزة، وهناك سيارات من الجانب الآخر تقطع الطريق من قطاع غزة إلى الحدود المصرية بعدما تفرغ ما بها من حمولة، وهناك سيارات إسعاف تعبر الطريق من قطاع غزة إلى الحدود المصرية حاملة معها عدد من المصابين.

تفقد الخدمات على مدار الساعة

وأضاف «الغنام»، خلال مداخلة له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك دورا عظيما قدمته مصر بشهادة المنظمات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، وزار عدد من وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصابين في مستشفى العريش، وتفقد الخدمات التي تقدم على مدار الساعة، ثم عقد الوفد مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح.

وأشار إلى أن مسؤولي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحدثوا بأنهم لبوا الوعد الرئاسي بالذهاب إلى معبر رفح بشكل عاجل، وذلك في خلال 36 ساعة فقط بقافلة عظمى فاقت 100 من الشاحنات المعبئة بكل أوجه الدعم والإغاثة.

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بقلم محمد عزالدين