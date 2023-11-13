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إعفاء مدير الإدارة الصحية بشبرا غرب من مهام عملها بسبب غلق مركز طبي

كتب:

حسن صالح
08:54 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
جولة وكيل صحة القليوبية

جولة وكيل صحة القليوبية

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مساء اليوم بإدارة شبرا غرب، حيث تفقد مركز طبي حجازي، وتأكد من الانضباط الإداري للفريق الطبي النوباتجي بالمركز، وتبين عدم وجود الطبيب النوباتجي، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

دار الأطفال المعثور عليهم

كما تفقد وفق بيان مديرية الصحة بالقليوبية دار الأطفال المعثور عليهم التابع لمركز طبي حجازي، والاطمئنان على الأطفال وحالتهم الصحية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بهم.

مركز صحة الأسرة بعثمان

ومر وكيل وزارة الصحة بالمرور أيضا على مركز صحة الأسرة بعثمان، وتلاحظ أن المكان مغلق تماما وعدم وجود أي فرد من فريق النوباتجية الأمر الذي دعا وكيل الوزارة لإعفاء مدير الإدارة الصحية بشبرا غرب من مهام عملها، وتكليف مدير عام الطب الوقائي بالمديرية بالإشراف على أعمال الإدارة لحين تكليف مدير إدارة آخر.

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