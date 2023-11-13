طبيب بمستشفى العريش: نجحنا في إنقاذ طفلة فلسطينية من بتر أحد أطرافها

قال الدكتور أحمد منصور، مدير مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، إن حجم الإصابات القادمة من فلسطين كبير، وأغلبها إصابات حروق، والحالات تحتاج أكثر من تخصص للحالة الواحدة، ما بين مخ وأعصاب، وتجميل، وأوعية، فهي حالات مركبة، وليست حالات بسيطة، وتحتاج تقنية عالية وخبرة مميزة.

وصول حالات فلسطينية تعاني من السرطان

وأضاف «منصور»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي لـ برنامج «الحياة اليوم» المذاع من خلال قناة «الحياة»، إن إحدى الحالات تعاني من السرطان، وتم عمل الإجراءات اللازمة له، وسيتم توجيهه للمستشفى المتخصصة خلال الفترة المقبلة لتلقي العلاج بصورة كاملة، ولم يتم عمل جراحات بتر في المستشفى حتى الآن، لافتًا إلى وجود أحد البنات الصغيرة كان محددا لها بتر أحد أطرافها في قطاع غزة، ألا أنه بفضل الأطباء والتقنيات العالية في مستشفى العريش نجحوا في إلغاء البتر وعلاج الحالة.

وتابع: «إحنا بنعمل العمليات الجراحية للحالات اللي بتحتاج تدخل سريع، ومعظم الحالات اللي بتحتاج تدخلات بتتم في مستشفى العريش، وممكن الحالة الواحدة تشهد أكثر من عملية جراحية».