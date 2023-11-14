«الغرف التجارية»: السلع المخفضة في مبادرة الحكومة كافية لمدة 3 أشهر

قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الأمن الغذائي في مصر مستقر ويوجد كم من البضائع التي يكفي الشعب لفتره ممتدة تتمثل في 3 أشهر تقريبًا، فهناك مبادرة أطلقها رئيس الوزراء تعمل على تخفيض الاسعار وتوافر السلع.

توافر السلع الأساسية

وأضاف «الدجوي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«8 الصبح»، المُذاع على شاشة«dmc»، أنه يوجد أصناف أساسية بكل البيوت المصرية قد تم تخفيضها ومنها؛ «السكر أصبح سعره 27 جنيها، الأرز 22 جنيها، والزيت يصدر منه حجمين مختلفين 34 و40 جنيها» وغيرها من السلع المتوفرة بأسعار مخفضة.

وتابع: أنه يتم ضمان توافر السلع بكل الفرع عن طريق وسيلتين وهما الشركة القابضة المتملة في الشركة المصرية والعامة والنيل وكل الفروع الخاصة بهم مشاركة بالمبادرة بكل المحافظات والمحلات الكبرى وغيرها.