دبلوماسي سابق: نرفض المزايدة على مواقف مصر الداعمة للحقوق الفلسطينية

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر لا تقبل المزايدة على مواقفها الراسخة بدعم الحقوق الفلسطينية، والتضامن مع الشعب الشقيق في أزمته، لافتا إلى أنّ إجراءات إسرائيل على الجانب الآخر من المعبر، تعيق وتؤخر وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الأخبار» المذاع على شاشة DMC، أنّ إسرائيل تضع الشروط منذ اليوم الأول لبدء الحديث عن إدخال المساعدات إلى غزة، حيث تتجه الشاحنات نحو 70 كيلو إلى نقاط تفتيش إسرائيلية، ثم تعود وتعبر إلى القطاع.