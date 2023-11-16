مكرم: المصريون بالخارج أول ملف عملت عليه وتواصلت مع الجيلين الثاني والثالث

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة سابقا، إن الرسالة التي يقدمها المصريون في الخارج لدولتهم هي رسالة قوية جدا، وهم من قدموا السبت، وكانوا يشاركون جميعا في الانتخابات حتى قبل مشاركة المصريين في الداخل.

التواصل مع المصريين بالخارج

وأضافت مكرم، خلال استضافتها في الحلقة الأولى من الموسم الرابع لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ أول ملف عملت عليه كان التواصل مع المصريين بالخارج والكيانات المصرية في الخارج أيضًا، وكانت هناك خلافات كثيرة جدًا.

تحدي الصعوبات

وتابعت بأن الأمر في البداية كان صعبًا، وتركت هذا الملف وعملت على ملف الجيل الثاني والثالث، من أجل جذب الرعيل الأول الذي كان يريد ربط أولاده بمصر، وأقمنا معسكرات ثم رجعت للكيانات مرة أخرى لأنني لم أكن وزيرة شرفية، وكانوا شاهدوا العمل مع الجيل الثاني والثالث، وأقمنا وقتها أول مؤتمر للكيانات المصرية في الخارج وحضروا وبعد المؤتمر العلاقات كانت رائعة جدًا.

انتخابات المصريين بالخارج

ولفتت إلى أنّ الوزارة كانت حلقة الوصل بين اللجنة العليا للانتخابات وبين المصريين للخارج في كل ما يخص خطوات التصويت والانتخاب، وهذا ليس دورا وطنيا في استحقاقات وطنية، لكنه يعكس صورة إيجابية المصريين في البلد المضيف، حتى أثناء كورونا سهلت اللجنة العليا تصويت المصريين للخارج عن طريق البريد، وقامت الوزارة بدور في شرح وتوضيح كل الخطوات والمساعدة في أي استفسارات.

كواليس تعينها كوزيرة للهجرة

وأوضحت نبيلة مكرم أنّها كانت تعمل في القنصلية العامة لدبي، وتلقت اتصالات هاتفية بترشيحها لمنصب وزيرة الهجرة، واستأذنت وزير الخارجية للسفر إلى مصر لإجراء مقابلة مع رئيس الوزراء الراحل الدكتور شريف إسماعيل.