مد فترة التقدم للوظائف الشاغرة بمركز التطوير المهني بهندسة شبرا حتى نهاية نوفمبر

أعلنت جامعة بنها عن مد فترة التقدم للوظائف الشاغرة بالمركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا حتى نهاية نوفمبر الجاري للمنتسبين بالجامعة من هيئة التدريس والإداريين ممن تنطبق عليهم الشروط الموضحة بالإعلان، تفعيلاً البروتوكول التعاون بين الجامعة والجامعة الأمريكية بالقاهرة في هذا الشأن والممول من الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

تنمية مهارات الطلاب في التخطيط

أوضح بيان جامعة بنها أن المركز يهدف لخدمة طلاب الجامعة وخريجيها والى تنمية مهارات الطلاب في التخطيط لمسارهم المهني وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة، للالتحاق بسوق العمل المعاصر حيث يقوم المركز بالتنسيق مع مجتمع الشركات والأعمال لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعليم التجريبي للطلاب.

الوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية

أوضح البيان أن المركز يلعب دورا فعال في الوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم.

الوظائف الشاغرة بالمركز

أوضح بيان الجامعة أن الوظائف الشاغرة للمركز كالتالي :

- مدير المركز

المسؤول عن صياغة الرؤية والخطة الاستراتيجية للمركز، وقيادة عمليات التنمية المهنية للطلاب، وقيادة موظفي المركز، وبناء العلاقات والشراكات مع وحدات الجامعة ومجتمع الأعمال بالمحافظة.

- مسؤول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال

المسؤول عن التنسيق والإشراف اليومي على أنشطة توفير فرص عمل لطالب الجامعة، وبناء حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والطلاب، وتنظيم أحداث التوظيف بالجامعة.

- أخصائي تطوير مهني

المسؤول عن تقديم الاستشارات المهنية للطالب، وتخطيط وتنفيذ ورش العمل الخاصة بالتطوير المهني للطالب، وتيسير فرص التعلم التجريبي، ونقد السير الذاتية ومحاكاة المقابلات الشخصية.

- أخصائي بيانات ومعلومات ومسئول تواصل اجتماعي

المسؤول عن نظم المعلومات الفنية والإدارية للمركز، ودعم موظفي المركز والطالب فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وجمع وإدارة وتحليل البيانات المتعلقة بخدمات الطالب وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي للمركز.

- منسق تدريب إداري

المسؤول عن تنفيذ سياسات التدريب بالمركز وتنفيذ خطواته اللوجستية، إضافة إلى الدعم الإداري واللوجستي للطالب والموظفين.

أوضح البيان أنه على من يرغب في التقدم، تقدم السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية لمكتب عميد كلية الهندسة بشبرا على أن يتم تحديد اسم الوظيفة المراد التقديم لها في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري 2023

شروط وظائف بالمركز الجامعي للتطوير المهني

أوضح بيان إن شروط التقدم لوظائف المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة بشبرا كالتالي :