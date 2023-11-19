ابنة عبدالمنعم إبراهيم: «شهرة والدي وصلت فرنسا.. وكان له معجبين كتير»

قالت سهير إبراهيم، ابنة الفنان عبدالمنعم إبراهيم: «كان دايمًا بيقولي لا تناديني ببابا قولي لي يا أستاذ أو يا فنان، علشان مكبروش وفي الوقت نفسه علشان المعجبات».

وأضافت «إبراهيم» خلال استضافتها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «CBC»، أن المعجبين والمعجبات في فرنسا كانوا يطلبون منه الإمضاء على الأوتوجراف لشهرته الواسعة، وأشهر جملة كان يكتبها «مع تحياتي».

حفيدة عبدالمنعم إبراهيم تتحدث عن أدوار جدها

وأشارت حفيدته مريم صبري عبدالمنعم، إلى أنه كان لفيلم طاقية الإخفاء تأثير كبير عليها، فقد كان عند والدها قبعات تشبه التي يستخدمها جدها في الفيلم، كانت ترتديها ثم تسأل: «هل اختفيت أم ما زلت موجودة».

وتابعت: «لو سأختار دوراً لتمثيله مع جدي سأختار دور زهرة العلا في فيلم طاقية الإخفاء، وأدت أغنية أثرت في أمها».