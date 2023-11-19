شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة واستمرار حالة الطوارئ بالقليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائية اليوم، للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار، التي وقعت اليوم، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تمر بها المحافظة، حيث تم المرور على حي غرب شبرا الخيمة، وطوخ وبنها.

شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على عمليه شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة، وعلى امتداد الطريق الزراعي وعلى أنفاق المحافظة، حيث تفقد نفق الشهيد عبد الله الجندى وشعراوي ونفق الحدادين ومزلقان زكي بمركز ومدينة طوخ، وقرية كفر أبو جمعة بقليوب، ومنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.

الدفع بـ75 معدة من شركة مياه الشرب

وجدير بالذكر، بأنه جرى الدفع بـ75 معدة من شركة مياه الشرب، بالإضافة إلى عربات الكسح التابعة للوحدات المحلية موزعة على كل أنحاء المحافظة، وكان محافظ القليوبية، أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى، من بداية الموجة مع ضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار، وتوفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار.