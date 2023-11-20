«أوقاف القاهرة» تعقد الأسبوع الثقافي في 29 مسجدا.. اعرف الخريطة كاملة

عقدت مديرية أوقاف القاهرة الأسبوع الثقافي في 29 مسجدًا بعد صلاة العشاء، الأحد الماضي، في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به المديرية، وكذلك ضمن مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات الإقليمية.

مشاركة نخبة من كبار العلماء

وحول تفاصيل الأسبوع الثقافي، فقد شهد الأسبوع الثقافي مشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع أحد القراء، وقد تحدث الجميع حول موضوع «العلم النافع وأثره على العمل»، حيث عقد الأسبوع الثقافي بمسجد الصحابة التابع لإدارة أوقاف حلوان، ومسجد الثكنات الكبير التابع لإدارة أوقاف المعادي، ومسجد الخليل إبراهيم التابع لإدارة أوقاف دار السلام، ومسجد العظام التابع لإدارة أوقاف غرب القاهرة، ومسجد عيد معتق التابع لإدارة أوقاف عين شمس، ومسجد النور التابع لإدارة أوقاف المرج، ومسجد أبو بكر الصديق التابع لإدارة أوقاف القاهرة الجديدة، ومسجد المقطم التابع لإدارة أوقاف المقطم، ومسجد الإيمان التابع لإدارة أوقاف غرب مدينة نصر.

تفاصيل الأسبوع الثقافي

كما عُقدت فعاليات الأسبوع الثقافي في مسجد جمال الدين الأفغاني التابع لإدارة أوقاف شرق القاهرة، ومسجد الفتح التابع لإدارة أوقاف الساحل وروض الفرج، ومسجد عين الحياه التابع لإدارة أوقاف شمال شرق حدائق القبه، ومسجد البنات التابع لإدارة أوقاف وسط القاهرة، ومسجد نبيه يكن التابع لإدارة أوقاف السيدة زينب، ومسجد العروبة التابع لإدارة أوقاف البركة، ومسجد شريف بالمنيل التابع لإدارة أوقاف جنوب القاهرة، ومسجد نور اليقين التابع لإدارة أوقاف المعصرة، ومسجد الأبيض التابع لإدارة أوقاف شمال القاهرة، ومسجد الرحمن علم القرآن التابع لإدارة أوقاف السلام، ومسجد الهدي التابع لإدارة أوقاف البساتين، ومسجد السلطان أبو العلا التابع لإدارة أوقاف بولاق والزمالك، ومسجد التوبة مجاورة 18 التابع لإدارة أوقاف 15 مايو، ومسجد خامس الخلفاء الراشدين التابع لإدارة أوقاف المطرية، ومسجد النزير منشية الجمل التابع لإدارة أوقاف الزاوية الحمراء، ومسجد يوسف الصحابي التابع لإدارة أوقاف النزهة، ومسجد الظاهر بيبرس التابع لإدارة أوقاف العباسية، ومسجد الدعوة التابع لإدارة أوقاف منشية ناصر، ومسجد الهدى التابع لإدارة أوقاف شرق مدينة نصر.