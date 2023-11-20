بكري: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين لسيناء وتصفية القضية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة موقف مصر من مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

سياسة الخداع الاستراتيجي للتهجير

وأكد بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أن هذا العدوان الإسرائيلي أثمر عن تهجير مئات الآلاف من شمال لجنوب غزة، لافتا إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة الخداع الاستراتيجي لتهجير المواطنين في غزة من شمال القطاع لجنوبها.

وأشار بكري إلى أن تصريحات إسرائيل تتحدث عن التهجير وكأنه أمر على وشك الحدوث، وذلك ما تحدث عنه وزير المالية الإسرائيلي وصحافة الاحتلال ووزير الاستخبارات الإسرائيلية، ورد عليهم سامح شكري، وزير الخارجية، برفض مصر لكل تلك التصريحات شكلا ومضمونا، خاصة وأن الاحتلال يحلم بإقامة دولتهم من النيل للفرات، والعريش هي مرحلة مخططهم الأول للتهجير.

وعلق قائلا: خان يونس يفصلها 10 كيلومترات من الحدود المصرية، ومن ثم لو تجمع المواطنون على الحدود المصرية سيكون أمرا في غاية الخطورة، منوها بأن الرئيس السيسي أكد عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية.

واستكمل مصطفى بكري: طلبنا حضور رئيس الوزراء وفق طلبات إحاطة، وستبْدَأ الجلسة من قبل رئيس الجلسة وستُعْرَض موضوعات طلبات الإحاطة الـ16، ليجيب رئيس الوزراء على التساؤلات وحلول مصر في التعامل مع تلك الأزمة.

مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين

واختتم الإعلامي مصطفى بكري قائلا: رغم الإغراءات كلها التي قُدمت لمصر لتصفية القضية، لكن الرئيس السيسي أكد لبايدن وبلينكن أن سيناء روت بدم الشهداء ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين لسيناء وتصفية القضية.