دبلوماسي سابق يوضح كيفية تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

دعا السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى إطلاق حملة دبلوماسية للمطالبة الفورية بتعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الامم المتحدة، بسبب العدوان المستمر لجيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد ما يزيد على 13 ألف مواطن فلسطيني، حتى الآن، من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

إسرائيل تحتقر المؤسسات الدولية

وذكر الدبلوماسي المصري السابق أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، والقصف الوحشي لتجمعات المدنيين في مدارس الأنروا، وتدمير المستشفيات علي رؤوس المرضى، وتعديها على مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة، وآخرها مذبحة مدرسة الفاخورة، يشكل كما وصفها بيان الخارجية المصرية «احتقار للمؤسسة الدولية وهيئاتها»، وفي ظل هذا التمادي والتطاول علي سكرتير عام الامم المتحدة نفسة ، وارتكابها جرائم حرب موثقة وبلا رادع، تتناقض مع مواثيق الهيئة الاممية والقوانين والاعراف التي تجتمع حولها الاسرة الدولية، فقد ان الاوان للمطالبة بطردها من الاسرة الدولية ومنظمتها الجامعة والتي لم تحترم اسس عضويتها فيها

كيفية وقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

وأضاف حجازي أن عرض أمر ايقاف العضوية يبدأ بمجلس الأمن إما لإصدار بيان رئاسي ياخذ علما بالطلب او أن يتم التقدم بمشروع حتي لو استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو الكرية كعادتها في سلب الارادة الدولية، فيتم الانتقال للجمعية العامة لاستصدار قرار تعليق عضوية اسرائيل ويكون المنبر مفتوح للعضوية العامة للتشهير والتنديد بالقتلة والمتواطئين معهم دعاة حقوق الانسان الذين اهدروا قيمة الانسان وقيمة الحياة.

واستكمل أنه لا يجب أن يفتح لها باب في بلادنا فقد اثبتوا انهم من ورثة من مارسو الاستعمار والعنصرية والقتل والاستغلال حتي ستينات القرن الماضي، وان يمحو عارهم ابدا فلايجب ان نغفل من الان عن حقيقة نواياهم والشر الذي يضمروة لدولنا ولعروبتنا ولمستقبل اجيالنا، ولكن نستثني الشعوب المخلصة لمبادئها والتي خرجت تناصر الحق والعدل في شوارع اوربا والولايات المتحدة لنصرة غزة العزة