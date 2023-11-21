قال «دع الناس يموتون».. رئيس وزراء بريطانيا في مرمي التحقيقات؟

أصبح رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، في مرمي التحقيقات البريطانية بسبب طريقة تعامل السلطات مع جائحة «كوفيد -19»، إذ نُقل عنه قوله «دع الناس يموتون بدلا من فرض إغلاق وطني ثان»، وفق ما جاء بوكالة «رويترز».

تعامل الحكومة البريطانية مع جائحة كورونا

وكان باتريك فالانس، الذي كان يعمل ككبير المستشارين العلميين للحكومة خلال انتشار جائحة كوفيد - 19، دوّن مذكراته بتاريخ يوم 25 أكتوبر 2020، حول اجتماع ضم رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون وسوناك، الذي كان وزيرا للمالية.

وأشارت المذكرات إلى ما سمعه دومينيك كامينجز، الذي كان يشغل منصب كبير مستشاري جونسون خلال فترة كورونا، في الاجتماع، «يعتقد ريشي أنه سيترك الناس يموتون وهذا أمر طبيعي» موضحًا أن هذا يبدو وكأنه افتقار تام للقيادة.

ريشي سوناك سيحدد موقفه بعد تقديم الأدلة

وقال المتحدث باسم ريشي سوناك إن رئيس الوزراء سيحدد موقفه عندما يقدم أدلة للتحقيق بدلاً من الرد على كل واحد بشكل مجزأ.

ويدرس التحقيق كيفية استجابة الحكومة لجائحة فيروس كورونا التي أغلقت قطاعات كبيرة من الاقتصاد وقتلت أكثر من 220 ألف شخص في بريطانيا، ومن المقرر أن يستمر حتى صيف 2026.

وقال كبار المسؤولين الحكوميين مرارا وتكرارا، إن الحكومة البريطانية غير مستعدة لمواجهة الوباء وأن الثقافة «السامة» و«الذكورية» أعاقت الاستجابة للأزمة الصحية.

لماذا ريشي سوناك في مرمي التحقيقات؟

ويكمن الخطر بالنسبة لسوناك في أن الأدلة المقدمة في التحقيق تقوض محاولته تصوير نفسه على أنه تغيير في القيادة الفوضوية لجونسون على الرغم من أنه كان أحد كبار الوزراء في تلك الحكومة.

وأظهرت الأدلة السابقة أن أحد المستشارين العلميين الحكوميين أطلق عليه لقب «دكتور الموت» بسبب سياسة «تناول الطعام بالخارج للمساعدة» في صيف عام 2020، والتي دعمت الوجبات في الحانات والمطاعم ولكن تعرض لانتقادات من قبل خبراء الصحة لنشر الفيروس.