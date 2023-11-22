«تضامن الشيوخ»: الهدنة في غزة تتويج لجهود مصر الداعمة للقضية الفلسطينية

أشادت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بنجاح الجهود المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى هدنة في غزة، مؤكدة أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفرض السلام في المنطقة.

الهدنة الإنسانية تتويج لجهد ومثابرة الرئيس السيسي لحل الأزمة

أضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان، بأن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في تنفيذ هدنة إنسانية في غزة ووقف القتال والعمليات العسكرية 4 أيام، والسماح بدخول المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني، يثبت الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية منذ الاعتداءات من الكيان الصهيوني على الأبرياء والعزل من الشعب الفلسطيني.

أوضحت أن الهدنة الانسانية تتويج لجهد شاق ومثابرة من الرئيس السيسي، وستبنى عليها خطوات إيجابية في الفترة المقبلة، ونتمنى جمعيا وقف إطلاق النار بشكل دائم.

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهده الدائم لمساعدة الفلسطنيين، لسيتكمل نهر العطاء والدعم المصري اللا محدود للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل حل الدلتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه: «مصر لها كلمة في المنطقة العربية والعالم بأكمله يقدرها ويعلم قيمتها».

واختتمت: «الهدنة تعد فرصة إنسانيه لمداوة الجراح وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود، وقيام المستشفيات بعملها في تضميد الجروح وعلاج المصابين، وهي فرصة لإعادة التقاط الأنفاس من جديد، ونتمنى أن ينتهي إطلاق النار بشكل دائم».