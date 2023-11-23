فريق «الجايكا الياباني» يناقش مشروع تحسين الجودة في مستشفيات قنا

استضافت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد ورشة عمل لمناقشة مشروعات التحسين باستخدام منهجية كايزن (Kaizen) وأنشطة السلامة، من قبل فريق الجايكا الياباني.

وبحسب بيان صحة قنا، جاء ذلك بحضور تاتينو سان استشاري المسؤول عن المشروع، والدكتور عمار فرج المسؤول التقني في مستشفىات الصعيد، وبحضور بسمة زكي مدير إدارة الجودة، وأعضاء فريق الجودة بمديرية الشؤون الصحية في قنا وفرق الجودة.

ويستهدف المشروع عددا من المستشفىات وهي مستشفى قنا العام ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى قوص المركزي ومستشفى نجع حمادي العام؛ تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا والاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

صحة قنا

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة، أن فريق الجايكا الياباني ناقش خلال ورشة العمل، ما تنفيذه من أنشطة نهج إدارة المستشفىات 5S -KAIZEN -TQM حيث تم الانتقال من المرحلة الأولى 5S التي تضمنت تنظيم بيئة العمل والتخلص من الهدر إلى المرحلة الثانية التي تتمثل في مشروعات كايزن الخاصة بتحسين جودة الرعاية الصحية.

الفريق نفذ عدة زيارات ميدانية لمستشفىات قنا

وأضاف «بدران»، أنّ الفريق نفذ عدة زيارات ميدانية لمستشفىات أهمها مستشفى قنا العام، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى قوص المركزي، ومستشفى نجع حمادي العام، وذلك للتأكد من تنفيذ المرحلة الثانية، وتنفيذ أنشطة النهج الياباني في التحسين وذلك خلال الفترة من 20 وحتي 22 نوفمبر.

دعم وتطوير منظومة القطاع الطبي

وأكد الفريق خلال الزيارة ضرورة استغلال كل الفرص لتحسين الأنشطة بواسطة استخدام النهج المعني، وذلك لتحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفىات بما يوائم خطة وزارة الصحة السكان بدعم تطوير وتحديث منظومة القطاع الطبي بالمحافظة.