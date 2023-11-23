بعد فتح باب التحويل للإعلان التكميلي.. شروط وأماكن طرح شقق «سكن لكل المصريين»

أعلنت وزارة الإسكان فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للحاجزين المنطبق عليهم شروط الطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3»، وذلك لمن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يسحبوا مقدمات جدية الحجز، ولن تخصص لهم وحدة سكنية بذات الإعلان.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي الأماكن المتاحة للوحدات السكنيه المدعومة من صندوق التمويل العقاري، وآليات حجز، وهي كالتالي:

1 - فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى يوم الأحد 3 ديسمبر، لمدة شهر حتى الخميس 4 يناير.

2 - إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق Cservices.shmff.gov.eg

3 - يتضمن الطرح الجديد وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، وأخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاما.

4 - مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا.

مضاعفة الدعم المقدم للمواطنين المتقدمين ليصل إلى 120 ألف جنيها

5 - فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، يجرى استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5 % من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة.

6 - بالنسبة للوحدات تسليم 36 شهرًا، يستكمل مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، وسداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، وسداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان، ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيها.

7 - فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم، يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت القارة) التحويل إلى (قنا قوص- الوقف).

8 - بالنسبة للوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف - بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس) التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة)، وفي (سوهاج - الكوثر -جهينة - ساقتلة) التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط - مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).

الإسكان: تضمن الإعلان ضرورة عدم إسترداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي

9 - تضمن الإعلان ضرورة عدم إسترداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وانطلاق شروط إعلان سكن لكل المصريين 3، وغير مخصص ولم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية للمتزوج ويعول شاملًا الأرمل/ الأرملة ويعول، المطلق/ المطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، وثانيًا للمتزوج والأولوية للأصغر سنًا، وثالثًا للأعزب والأولوية للأصغر سنًا، مع إمكانية إتاحة إعلان آخر في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة بهذا الإعلان التكميلي وذلك في حالة توافر وحدات سكنية أخرى.

يذكر أنه في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي، ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي.