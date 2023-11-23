بث مشترك بين «التعاون الإسلامي» و«الإذاعات العربية» لنصرة غزة الأربعاء المقبل

قرر اتحاد إذاعات الدول العربية، برئاسة المهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام الاتحاد، واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد، التنسيق والاتفاق بين الاتحادين، بشأن تخصيص يوم 29 نوفمبر الجاري، يومًا للتضامن مع القضية الفلسطينية.

يأتي ذلك، في إطار توثيق العلاقات التاريخية المتميزة بين الاتحادية، على أن يكون يوم 29 نوفمبر يومًا للبث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات الرسمية لأعضاء اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، مع اتحاد إذاعات الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية.

يوم صمود القدس الشريف

ويتضمن البث المشترك، الذي يتزامن مع يوم التاسع والعشرين نوفمبر وهو يوم صمود القدس الشريف، ويتم البث المباشر عبر شاشات الدول العربية والإسلامية والأفريقية بالتنسيق مع التليفزيون والإذاعة الفلسطينية، في بث حي ومباشر واستضافة كبار الشخصيات والإعلاميين ورؤساء الهيئات الإذاعية والتليفزيونية.

كما يطوع التليفزيون الفلسطيني الخريطة البرامجية لتتناسب مع البث المباشر، ومنه البرنامج الصباحي فلسطين هذا الصباح، وبرنامج عاصمة العواصم وصباح الخير يا قدس، كما تنظم إذاعة صوت فلسطين بثا مباشرا وتطوع برامجه الإذاعية لتغطية هذا الحدث الهام ومنها برنامج خاص التضامن مع فلسطين، وتغطيات خاصة وفترات مفتوحة على الهواء مباشرة، ونقل حي ولقاءات مع كبار الشخصيات الفلسطينية والعربية والإسلامية.