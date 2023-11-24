رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الإسكان»: دفع العمل بمشروعات وحدات سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

كتب:

أيمن حمزة
12:05 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس جهاز مدينه العاشر من رمضان يتفقد مشروعات الإسكان وسكن لكل المصريين

رئيس جهاز مدينه العاشر من رمضان يتفقد مشروعات الإسكان وسكن لكل المصريين

تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالمرور على استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، محور محدودي الدخل شرق حي الأندلس بمساحة 75 مترًا للوحدة نموذج غرفتين وصالة، كاملة المرافق من «مياه - صرف - كهرباء - طرق - غاز طبيعي»، في إطار دفع العمل والاهتمام بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

رئيس جهاز مدينة العاشر يتفقد مشروعات الإسكان

كما تم المرور على الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (600 ألف م3 / اليوم) والتي تخدم المدن الجديدة (مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة الشروق وخليج السويس والعاصمة الإدارية)، كما تمّ المرور على استكمال أعمال تنفيذ مشروع عمارات سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط بمساحات (100 - 110- 125م/ للوحدة) بمنطقة الخدمات الإقليمية، شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

منيع بتابع أعمال تنفيذ السوق التجارية بالمدينة

وفي سياق متصل، تابع المهندس علاء منيع، أعمال تنفيذ السوق التجارية بالقطعة 3/1 بمركز خدمات الحي 20 بعدد 12 محلاً، وأعمال تنفيذ حضانة رقم 6 بالمجاورة4 بالحي 20، وأعمال تنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة 4 بذات الحي، وأعمال تنفيذ السوق التجارية بالمجاورة 3 بالحي 21 المكون من عدد 12 محلاً، وحضانة رقم 4 بالمجاورة 3 بالحي 21، وتنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة 3 بالحي 21.

وشدد المهندس علاء منيع على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليه بالجودة المطلوبة.

اقرأ المزيد:

بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط في قنا الجديدة.. 5 نوفمبر المقبل

«الجزار» يعلن موعد تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط في قنا الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تكشف آخر موعد للتقديم لشقق الإسكان المتوسط

أسعار شقق الإسكان المتوسط بالمحافظات 2023 بمساحات تبدأ من 100 متر

حجز شقق جنة الإسكان المتوسط 2023.. أسعار تبدأ من 900 ألف جنيه

حجز شقق سكن مصر الإسكان المتوسط 2023.. أسعار تبدأ من 500 ألف جنيه

قبل طرحها الأحد المقبل.. أبرز المعلومات عن شقق الإسكان المتوسط

«س وج».. تفاصيل طرح شقق الإسكان المتوسط 2023 قبل أيام من بداية الحجز

رابط حجز شقق سكن مصر 2022 ضمن مشروعات الإسكان المتوسط

شقق سكن مصر ٢٠٢٢.. تفاصيل مشروعات الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة

وزير الرياضة: الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة أولمبية عالمية في العاصمة الإدارية

«الصحة»: نقل 12 طفلا من أطفال غزة المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإدارية

فوز الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية بجائزة الشرق الأوسط لـ«الطبيعة المستدامة»

«الصحة»: الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلا من الفلسطينيين المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإدارية

إنجازات 10 سنوات.. العاصمة الإدارية الجديدة تتصدر مدن الجيل الرابع

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ملتقى للتوظيف بمصانع وشركات العاشر من رمضان
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.