«أوقاف الأقصر» تفتتح مسجد فاطمة الزهراء بقرية الشعب بإسنا

افتتحت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير المديرية اليوم الجمعة، مسجد فاطمة الزهراء بالوحدة المحلية لقرية الشغب بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة إسنا وحشد من المصليين.

الانتهاء من تشييدها وعمارتها

وأوضح الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن مسجد فاطمة الزهراء هو من المساجد التي جرى الانتهاء من تشييدها وعمارتها، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

القوة والثبات في مواجهة التحديات

وألقى «عبدالدايم» خطبة الجمعة بالمسجد الجديد، والتي جاءت بعنوان «القوة والثبات في مواجهة التحديات»، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف.

وكانت أوقاف الأقصر، أنهت استعداداتها لفرش 6 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، وهى مساجد مسجد على بن أبي طالب بالغواربة، ومسجد أحمد مصطفى بالمحاميد قبلي، ومسجد العبابده بالعديسات قبلي، مسجد العنانية بالنمسا، مسجد أبو جوهر بالطود، مسجد العتيق بالشغب.